Auto botst tegen trolleymast in Arnhem; vijf gewonden

Een auto is vannacht in Arnhem gebotst op een elektriciteitsmast voor een trolleybus. Daarbij zijn vijf mensen gewond geraakt, van wie er drie slecht aan toe zijn.

Op foto's en in video's is te zien hoe de Mercedes zich om de mast heen heeft gevouwen. Volgens Omroep Gelderland was de auto rond 01.00 uur met hoge snelheid op weg naar de binnenstad van Arnhem, waarna de bestuurder de macht over het stuur verloor.

Toen de politie ter plaatse kwam, waren drie van de vijf personen al uit de auto. Een van hen was door omstanders uit de auto geholpen.

De twee andere inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Over de precieze toestand van de gewonden kan de politie verder geen mededelingen doen.

De brandweer was lang bezig om de inzittenden te bevrijden: