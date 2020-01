CO2 verminderen? Maal stenen fijn en strooi ze in de oceaan

Er zijn verschillende problemen die onderzocht moeten worden. Hoe zorg je ervoor dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt? Op welke plaatsen in de wereld kan je het gemalen gesteente het beste verspreiden?

Bovendien is er nog een ander probleem, vertelt Jos Vink van Deltares, niet betrokken bij dit project, maar wel bezig met ander onderzoek naar de risico's van olivijn. "We weten bijvoorbeeld dat er ook nikkel in zit. Als je nikkel in grote hoeveelheden binnenkrijgt, is het giftig. Dat effect treedt misschien niet snel op, maar voordat je olivijn op grote schaal uitstrooit in de zee, moet je wel zeker weten wat de gevolgen zijn. Want als het effect heeft op een algje, dan heeft het ook effect op een kreeftje en dan op een vis en daarna op de mens."

Planten van bomen

Toch denkt ook Vink dat het vergruizen van gesteenten één van de manieren kan zijn om actief CO2 uit de atmosfeer te halen, net als de opslag van CO2 in de grond en het planten van extra bomen.

Zeker dat laatste heeft op de langere termijn onvoldoende effect, denkt Gert Jan Reichart. "Voor de korte termijn kan je dat wel gebruiken, om een klein beetje CO2-uitstoot op te nemen. Als je op de lange termijn iets wilt doen aan het broeikaseffect, dan zullen we gesteente moeten gaan fijnmalen op heel grote schaal."

Een ding is zeker, zeggen de onderzoekers: als de techniek succesvol blijkt, zal het over de hele wereld moeten worden toegepast. Griffioen: "Dat kan Nederland niet alleen, maar alleen in internationaal verband."