Nederlanders zitten anderhalf uur per dag op sociale media

Een jaar geleden bleek uit eenzelfde soort onderzoek dat Facebook vanwege privacyschandalen 640.000 gebruikers was kwijtgeraakt. Neil van der Veer van Newcom voorspelde toen dat die ontwikkeling zich zou doorzetten. "Mijn hypothese is niet uitgekomen", zegt hij nu.

In een jaar zonder grote schandalen is het aantal gebruikers van Facebook weer licht toegenomen, behalve onder jongeren. "Het vertrouwen had onder alle leeftijden een knauw gekregen", zegt Van der Veer, "maar je ziet nu dat als er geen nieuwe grote incidenten zijn, dat we het dan weer accepteren."

Newcom heeft ook stellingen over privacy, nepnieuws en het doorverkopen van gegevens aan de respondenten voorgelegd. Ook mensen die zich over deze punten zorgen maken, besteden ruim anderhalf uur per dag aan sociale media.