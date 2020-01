Verdediging Trump aan zet bij impeachment

De eerste fase van de impeachmentzaak tegen president Trump is afgerond. De Democratische aanklagers hebben hun argumenten uiteengezet, later vandaag komt de verdediging van de president aan het woord.

Democratisch Afgevaardigde Schiff, die de rol van aanklager in het proces heeft, pleitte er in zijn slotwoord voor nog meer getuigen op te roepen. "Geef Amerika een rechtvaardig proces", betoogde hij. "We hebben het hier niet over een parkeerboete, dit proces gaat niet over een winkeldiefstal."

Nieuwe getuigen, zoals bijvoorbeeld voormalige veiligheidsadviseur Bolton, zouden meer kunnen vertellen over Trumps beweegredenen om steun aan Oekraïne achter te houden. Volgens de Democraten was dat machtsmisbruik voor politiek gewin.

Overlopen

Veel Republikeinen hebben geen behoefte aan extra getuigen. Alleen als de Democraten erin slagen om vier van hen over te laten lopen, mogen zij nieuwe getuigen oproepen.

De Democraten kregen drie dagen om de Republikeinen van hun standpunt te overtuigen. Het Congreslid Nadler was daarbij het meest uitgesproken in zijn kritiek op Trump: hij noemde de president een dictator die moet worden verwijderd.

"Hij wil alle macht. Hij respecteert het Congres niet. Alleen zijn wil telt", stelde Nadler. "Dit kan zo niet. Het is nog een reden waarom we hem moeten afzetten."

Trumps advocaat Jay Sekulow betoogde in de wandelgangen dat de Democraten Trump willen pootje haken voor de verkiezingen, eind dit jaar. "Ze proberen de president van het stembiljet te krijgen. Ze vertrouwen de keuze van het Amerikaanse volk niet."