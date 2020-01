Trump eerste Amerikaanse president ooit bij anti-abortusmanifestatie

Ann en Leroy (63) komen al jaren naar de Mars voor Leven. Dat er dit jaar weer veel jongeren zijn, geeft ze hoop. Ook vinden ze Trumps aanwezigheid een goed teken. Dat de president vroeger voor een vrije keuze was, maakt hen niet uit. "Die keuze is in het verleden, ik ben blij dat hij van mening is veranderd, daar gaat het uiteindelijk om."

John (37) is met zijn vier kinderen voor het eerst aanwezig. "Ik hoop dat mijn kinderen van deze mars leren dat voortplanting consequenties heeft. Twee mensen maken een leven en dat leven heeft rechten. Adoptie is een prima optie als je niet klaar bent voor een kind."

Roe versus Wade

De Mars voor Leven wordt elk jaar gehouden, als protest tegen de uitspraak van de historische Roe versus Wade-rechtszaak uit 1973. Het Hooggerechtshof concludeerde toen dat verschillende wetten op staatsniveau, die abortus in die tijd illegaal maakten, in strijd waren met de grondwet. Door die uitspraak werden deze staatswetten ongeldig verklaard en werd abortus in de hele VS legaal. Nog steeds is Roe versus Wade een van de meeste spraakmakende uitspraken van het Hooggerechtshof.

Door de jaren heen zijn er talloze pogingen gedaan om abortus alsnog te kunnen afschaffen. Vooral sinds Trump president is, proberen conservatieven de wetten aan te passen. Zo zijn er vorig jaar in meer dan tien staten 304 wetsvoorstellen ingediend om abortus te beperken. Tot nu toe werden dit soort wetten geweerd door het overkoepelende precedent van Roe versus Wade, maar sinds het aantreden van Trump zien anti-abortusbewegingen een kans om daar verandering in te krijgen.

Trump heeft sinds zijn aantreden al 187 nieuwe, conservatieve rechters aangewezen. Vooral het feit dat de Republikeinse president twee ultraconservatieve rechters in het Hooggerechtshof heeft kunnen benoemen, onder wie de controversiële rechter Brett Kavanaugh, is cruciaal. Om Roe versus Wade ongeldig te verklaren, is een conservatieve meerderheid bij het hoogste rechtsorgaan enorm belangrijk.