Ouders en kinderen werven zelf juf of meester met filmpje

Ouders van leerlingen van basisschool De Wereldboom in Amsterdam zijn een actie begonnen om leerkrachten voor de school te werven. Vanaf maart komt de Wereldboom twee leraren tekort en ouders maken zich zorgen.

Voor een van de klassen staat sinds januari een invalkracht en in maart gaat er weer iemand weg.

"Dat vinden we heel erg jammer, want het is een heel fijne juf", zegt Nienke Abid, die drie kinderen op de school heeft. Toen zij en de andere ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 hoorden dat de juf weg zou gaan, vroegen ze zich af wat zij konden doen om te helpen. "We hebben besloten een filmpje te maken waarin we laten zien hoe leuk de klas is en hoe tof de school is."

Daarbij hebben ze hulp gehad van hun kinderen. De kleuters vertellen in de video wat ze later willen worden: conciërge, piloot, loodgieter, acrobaat of directeur. "Maar dat gaat niet zonder een goede juf of meester", schrijven de ouders op de website van de school. De laatste jongen in de video zegt: "Ik wil meester worden. Want die hebben we niet."