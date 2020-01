Politie vindt 16 kilo heroïne in brandblussers in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft in een brandblusser zestien kilo heroïne gevonden. In een lopend drugsonderzoek werden twee woningen en een bedrijfspand doorzocht.

Daar stond een aantal lege brandblussers met sporen van drugs. In de buurt werd een 48-jarige man opgepakt. Hij had een sporttas met meerdere blussers bij zich waarin bluspoeder was vervangen door heroïne, schrijft Rijnmond.

In het bedrijfspand stond een Audi RS6, vermoedelijk met valse kentekenplaten. Die is in beslag genomen. In een van de woningen lagen een vuurwapen, een dure zonnebril en een Rolex. Er zijn vier arrestaties verricht. Naast de 48-jarige man zijn er ook Rotterdammers van 17, 26 en 28 aangehouden.