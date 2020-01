Defensie duikt in e-sports met eigen Counter-Strike-team

Voor het eerst heeft een team van Defensie meegedaan aan een e-sportscompetitie. Militairen van de Koninklijke Marine deden in Den Haag mee aan een toernooi waar Counter-Strike: Global Offensive werd gespeeld.

Voor defensie zijn dit soort toernooien een manier om nieuwe militairen te werven. "Kijk naar de dronetechnologie. De dronepiloot van de toekomst is nú bezig met e-sports", zegt Peter van den Berg van de Koninklijke Marine tegen Omroep West.

Gamers passen volgens defensie in het profiel van een militair. "Ze zijn constant bezig met onder tijdsdruk beslissingen nemen." Het is niet de eerste keer dat het leger kijkt naar de gamewereld. Zo stonden ze vorig jaar met een stand op de DreamHack Rotterdam, een groot gametoernooi in Ahoy.

Trainingsachterstand

Het is wel nieuw dat er een officieel team van Defensie meedeed. Guido Vols is een van de vijf spelers in 'KM Esports'. Hij zegt dat het toernooi wel wat anders is dan de missie die hij heeft gedaan. Hij was een van de mariniers die koopvaardijschepen moesten beschermen tegen piraterij. "Dat is echt actie, je bent meer dan 100 procent gefocust. Alles kan daar de dood betekenen."

Het schietspel Counter-Strike: Global Offensive is een van de grootste spellen in de wereld van e-sports. Wereldwijd kijken tientallen miljoenen mensen naar de grote toernooien. Vorig jaar werd er bijna 12 miljoen euro verdeeld aan prijzengeld.

Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voor het team van de Koninklijke Marine zich met de top kan meten. Tijdens de eerste competitieavond verloren ze kansloos. "Ik had ook nooit verwacht dat we zouden winnen", zegt commandeur Van den Berg. Waar andere teams zo'n 20 tot 40 uur in de week trainen had het team van de Marine pas 30 uur samen gespeeld. "Voor ons is de e-competitie een eerste stap om deze wereld binnen te komen. We hopen volgend seizoen een beter resultaat neer te zetten."

Wie het 'virtuele bloedbad' wil bekijken kan hier terecht.