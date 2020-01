Een derde kinderopvang kan ouders niet helpen bij onderwijsstaking

Een derde van de kinderopvangorganisaties kan tijdens de lerarenstaking geen extra opvang bieden aan ouders. Ze hebben daarvoor niet genoeg personeel, blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Nu de vierde onderwijsstaking in korte tijd, op 30 en 31 januari, dichterbij komt krijgen veel opvanglocaties de vraag van ouders om extra of langer buitenschoolse opvang te bieden. Twee derde van de opvangorganisaties lukt dat, maar een derde heeft ouders laten weten dat dat er niet in zit. "Dat is niet uit onwil, maar vooral om het personeel niet nóg meer te belasten", zegt de branche.

Bij de grootste lerarenvakbond hebben meer dan 3000 scholen aangegeven dat ze volgende week donderdag en vrijdag staken. Leraren willen minder werkdruk en extra investeringen.

Nee verkopen

Myra Quint, directeur van kinderopvang Mirakel, biedt geen extra opvang op de ochtenden van de staking. "Dit is voor het eerst in 27 jaar dat ik een nee heb moeten verkopen. En dat steekt, want normaal zijn we erg flexibel naar de ouders, maar ik ben zuinig op mijn medewerkers."

Uit de peiling blijkt dat de organisaties die wél extra opvang bieden dat vooral doen omdat ze de ouders willen helpen. "Ouders moeten op ons kunnen bouwen" en "Wij willen de ouders niet in de kou laten staan" zijn veelgenoemde redenen.