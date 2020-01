VS gaat 'geboortetoerisme' tegen

De regering-Trump wil 'geboortetoerisme' gaan inperken. Er komen strengere visumvoorwaarden om te voorkomen dat vrouwen speciaal naar de VS reizen om daar te bevallen, zodat hun kind de Amerikaanse nationaliteit heeft.

Een kind dat geboren wordt in de VS, is automatisch Amerikaans staatsburger. Er zijn zo veel ouders die graag een Amerikaans paspoort voor hun kind willen, dat er zelfs reisbureaus gespecialiseerd zijn in dit soort trips: aanstaande moeders worden de laatste weken van hun zwangerschap opgevangen, begeleid bij de bevalling en keren terug naar eigen land.

Het Witte Huis noemt dit een "enorme maas in de immigratiewet" en zegt dat dergelijke bevallingen een te groot beroep doen op de Amerikaanse gezondheidszorg. Bovendien ziet men de kinderen als een potentieel veiligheidsrisico.

Nederland uitgezonderd

Om geboortetoerisme tegen te gaan zullen vanaf vandaag visumaanvragen van zwangere vrouwen worden afgewezen als ze alleen voor de bevalling naar de VS lijken te komen. Ook wordt gekeken of de vrouwen mogelijke medische kosten tijdens hun verblijf willen en kunnen betalen.

Zwangere vrouwen die een legitieme reden voor hun bezoek kunnen aantonen, zoals familiebezoek of een zakenreis, mogen wel reizen. Ook vrouwen uit visumvrije landen zoals Nederland vallen niet onder de regeling.

Om hoeveel personen het jaarlijks gaat is niet precies duidelijk. In 2017 werden er ongeveer 10.000 kinderen van buitenlandse moeders in de VS geboren.