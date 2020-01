Duitse president in Yad Vashem: 'De daders waren mijn landgenoten'

Steinmeier is de eerste president van Duitsland die een bezoek bracht aan Yad Vashem, het Israëlische herdenkingscentrum voor de Holocaust. Daar was hij een van de vele staatshoofden en regeringsleiders die spraken over de misdaden tegen Joden in de Tweede Wereldoorlog.

"Duitsers deporteerden hen, Duitsers brandden nummers op hun onderarmen, Duitsers probeerden hen te ontmenselijken, de herinnering aan hen uit te wissen in de vernietigingskampen. Ze zijn er niet in geslaagd", zei hij. Steinmeier begon zijn speech in het Hebreeuws en stapte daarna over op Engels, volgens zijn medewerkers om overlevenden van de Jodenvervolging ongemak te besparen.