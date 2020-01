Zeven jaar en tbs geëist voor verkrachten en doden vrouw van 68

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een man die een 68-jarige vrouw zou hebben verkracht. De vrouw werd ook mishandeld en bezweek aan haar verwondingen.

De vrouw werd vorig jaar op Eerste Paasdag in Amsterdam verkracht tijdens een avondwandeling. Ze was zo toegetakeld dat een van haar zussen haar niet herkende, zegt het OM. Het slachtoffer werd in comateuze toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze is nooit meer bijgekomen. Zeven weken later overleed ze.

De 27-jarige verdachte zou het slachtoffer per toeval zijn tegengekomen en kende haar niet. Vlak voor zijn aanhouding stond hij op straat te schreeuwen en zou hij hebben geroepen dat hij de vrouw had vermoord. Hij zegt dat hij door de duivel bezeten was en dat hij door drankgebruik "alle controle had verloren". Het OM gaat ervan uit dat de verdachte in een psychose verkeerde.

In de wijk Buitenveldert, waar de vrouw woonde, is veel woede over het voorval. De verdachte is een vluchteling uit Eritrea. Buurtbewoners keren zich nu nog meer tegen de geplande komst van een 24-uurs-opvang voor ongedocumenteerden. Ze vrezen dat er daardoor meer mensen met psychische problemen in de buurt komen.