Eenzaam huis in Rotterdam heeft na anderhalf jaar weer buren

De bewoners van het pand dat wél bleef staan, de familie Euwe, wilden het huis niet verkopen toen de woningcorporatie dat vroeg. Dat was financieel onvoordelig, zegt de bewoonster van het pand. Ook is de familie, die het huis sinds 1903 in handen heeft, gek op de woning.

In 2018 begon de sloop van de woningen ernaast. Reden om alle huizen te slopen was een slechte fundering. De familie Euwe koos ervoor in het huis te blijven terwijl de omliggende woningen tegen de vlakte gingen. Een unieke situatie, zegt woningcorporatie Woonstad.

Spannende momenten

"We hebben vaker gesloopt naast bestaande bouw, maar nooit aan beide kanten van één woning", zegt woordvoerder Norbert van Brakel tegen de regionale omroep Rijnmond. "We hebben meerdere spannende momenten beleefd", blikt hij terug.

De fundering van het 'eenzame huis' moest eerst worden hersteld voordat met de sloop begonnen kon worden. "En die sloop moest heel voorzichtig en met de hand gebeuren", vertelt hij. "Daarna was het heien nog een spannend moment."

Rondom het huis zijn zestien huurwoningen gebouwd, waarvan het grootste deel inmiddels is verhuurd. Woonstad vraagt 1579 euro huur per maand voor de huizen. Het ontwerp van de nieuwbouwhuizen is aangepast om ze beter te laten aansluiten op de gevel van het huis dat bleef staan.