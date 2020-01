Honderden geiten gered bij stalbrand Dongen

In het Brabantse Dongen is vanmiddag een grote brand uitgebroken in een geitenstal. Een paar dieren hebben de brand niet overleefd.

In de stal worden 1400 geiten gehouden. Een deel van de dieren werd opgevangen in een naastgelegen weiland. De meeste konden binnen in veiligheid worden gebracht.

De brand ontstond in een berg hooi in de stal. "De hooibalen lagen opgestapeld aan één kant van de stal. De vlammen zijn vervolgens naar binnen geslagen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen Omroep Brabant.

Rook ingeademd

Het dak van de stal stond volledig in brand. "Zeven personeelsleden hebben de geiten die het dichtst bij de brand stonden in veiligheid gebracht. Hierbij hebben ze wat rook ingeademd." Een medewerker is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Rond 15.45 uur was de brand onder controle. De geiten zijn niet meer in gevaar. De brandweer moet wel nog uren nablussen.