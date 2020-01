Pakketbezorging op de fiets in opkomst, zakelijke markt loopt voorop

"Met name in de business-to-business-markt is de vrachtfiets al een succes en dat is een grote markt", zegt Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. "Bedrijven willen vaak sneller iets bezorgd hebben en de fiets leent zich daar goed voor. In de horeca in de grote steden wil men bijvoorbeeld al meer dan de helft van de bestellingen op dezelfde dag bezorgd hebben en dat gebeurt dan vaak met de fiets."

Maar ook voor het klassieke online bestelde pakket voor de consument ziet hij een veelbelovende toekomst voor fietsbezorging. "Pakketten moeten dan wel compacter verpakt worden. Je moet de lucht eruit halen", zegt Ploos van Amstel. Want pakketten zijn nu voor een groot deel leeg. En hoe meer je die lucht eruit haalt, hoe meer er meekunnen in de bakfiets. "Vooral in binnensteden en autoluwe wijken zie ik de fiets de rol van het busje overnemen. Maar voor het platteland, met grote afstanden, is de fiets ongeschikt."

Boodschappen blijven in bestelbus

Hoewel boodschappen steeds vaker worden thuisbezorgd, gebeurt dit nog niet vaak per fiets. "Boodschappen zijn vaak zware en grote pakketten die zich niet goed lenen voor de bakfiets", zegt Marijke Sloet, directeur van Cycloon. "De vracht wordt dan erg zwaar en je kunt ook minder pakketjes meenemen."

Albert Heijn doet wel aan bezorging van boodschappen met een vrachtfiets, maar dat beperkt zich tot het centrum van Amsterdam.

Tussenoplossing

Lector stadslogistiek Ploos van Amstel ziet vrachtfietsen eigenlijk als een tussenoplossing. Hij verwacht in de toekomst vooral veel van zogeheten autonome voertuigen, die achter een bezorger aan rijden. "De fiets op- en afstappen is eigenlijk verschrikkelijk inefficiënt. Bezorgers zullen gaan lopen, samen met een elektrisch voertuigje dat de pakketten draagt."