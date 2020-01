Frankrijk 'zwicht voor Trump', Britten houden vast aan techbelasting

De Britse regering zet de plannen om grote techbedrijven extra belasting te laten betalen door, ondanks druk van de Amerikaanse president Trump om ervan af te zien. Frankrijk zet de plannen juist in de kast, nadat de Verenigde Staten met tegenmaatregelen hadden gedreigd, zeggen bronnen tegen de BBC.

In een aantal landen leeft het idee dat techbedrijven zoals Google en Apple te weinig belasting betalen in de landen waar ze veel geld verdienen. De oplossing is volgens sommige een extra belasting op de inkomsten van die bedrijven.

In Groot-Brittannië is het plan om vanaf april over inkomsten die in het VK zijn verdiend 2 procent belasting te heffen. Dat moet jaarlijks zo'n 600 miljoen euro aan extra inkomsten opleveren voor de Britse schatkist.

Frankrijk voerde vorig jaar al een techbelasting in, van 3 procent, maar die wordt nu stopgezet, meldt een bron aan de BBC. Het besluit zou zijn genomen nadat de Franse president Macron had getelefoneerd met zijn Amerikaanse ambtgenoot.