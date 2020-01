Beter mobiel bereik op station Utrecht Centraal

Op station Utrecht Centraal is een nieuw mobiel netwerk aangelegd. T-Mobile, Vodafone en KPN hebben dat gedaan in samenwerking met Prorail en de NS. De upgrade was nodig omdat de verbinding niet meer optimaal was. Dat kwam door de ingrijpende verbouwing van het grote station en de toegenomen drukte.

Het nieuwe systeem is ook geschikt voor de nieuwe generatie mobiele netwerken, zoals 5G. "Hierdoor is de mobiele dekking en de capaciteit van het systeem nu een veelvoud van wat het eerst was", zei de NS tegen RTV Utrecht.

Boven de perrons hangen nu nieuwe antennes. Bureau Spoorbouwmeester was hier nauw bij betrokken. Die gaat over de vormgeving als er iets op stations wordt verbouwd. De antennes hebben speciaal ontworpen kappen gekregen. Ze komen in de toekomst ook in andere stations te hangen.

De NS houdt het mobiele netwerk de komende weken nauwlettend in de gaten. Als het nodig is kunnen er nog aanpassingen gedaan worden.