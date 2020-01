Japanse postbode neemt duizenden brieven mee naar huis

Een Japanse postbode heeft jarenlang brieven mee naar huis genomen, in plaats van ze te bezorgen. In zijn huis heeft de politie nu zo'n 24.000 poststukken gevonden.

"Het kostte me te veel moeite om ze rond te brengen", zei de 61-jarige man tegen de agenten.

De man uit de regio Kanagawa, niet ver van Tokio, werkte al jaren bij de Japan Post. In 2003 nam hij voor het eerst brieven mee naar huis. Lange tijd bleef dat onopgemerkt. Pas in november liep de postbode tegen de lamp toen zijn werkgever een intern onderzoek deed. Daarna schakelde de Japan Post de politie in.

Het Japanse postbedrijf biedt zijn excuses aan aan geadresseerden en probeert de brieven zo snel mogelijk alsnog te bezorgen.