Ook miljoenenstad Huanggang legt ov plat om virus

Na de Chinese stad Wuhan, neemt ook de oostelijke voorstad Huanggang maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen. In de stad is het bus- en treinvervoer tot het eind van de dag stilgelegd. Ook vraagt het lokale bestuur mensen om de stad niet te verlaten, tenzij dat noodzakelijk is.

Huanggang volgt daarmee de lijn van de stad Wuhan, waar het virus is uitgebroken. Daar is ook het vliegverkeer stilgelegd.

Volgens de Chinese autoriteiten is het nieuwe virus bij 571 mensen vastgesteld en zijn er naar schatting zo'n 4000 mee besmet. Zeventien mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun besmetting, allen in en rond Wuhan.

Bioscopen dicht

In Huanggang, enkele tientallen kilometers van Wuhan, wonen ruim zeven miljoen mensen. De autoriteiten hebben ook verordonneerd dat bioscopen en internetcafés hun deuren moeten dichthouden.

Een andere voorstad van Wuhan, Ezhou, heeft inmiddels besloten om ook het treinverkeer stil te leggen.

Omdat virussen moeilijk binnen landgrenzen zijn te houden, worden op verschillende luchthavens de reizigersstromen in de gaten gehouden. Zo heeft Dubai besloten om alle passagiers uit China te screenen op een verhoogde lichaamstemperatuur. Ook kregen passagiers van de laatste vluchten uit Wuhan naar Sidney en Rome bij aankomst een medische inspectie.

Schiphol

Vooralsnog neemt Schiphol geen extra maatregelen. Er gaan geen directe vluchten van Wuhan naar Amsterdam en het RIVM zegt dat het opnemen van de temperatuur van mensen op de luchthaven onwenselijk is, omdat er veel mensen met een griepvirus rondlopen, dat ongeveer dezelfde symptomen heeft als het nieuwe virus. Wel zegt de dienst er goed op voorbereid te zijn, mocht het virus hierheen komen.

Wel kijkt het RIVM uit naar het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over het virus. Die beslist later vandaag of de noodtoestand moet worden uitgeroepen. Dat gebeurde eerder vanwege de uitbraken van de Mexicaanse griep (2009), ebola in Westelijke Afrika (2014), polio (2014), het zikavirus (2016) en de ebola-uitbraak in Congo (2019).