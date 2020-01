Protest tegen compensatie Joods eigendom: 'Dit is pro-Pools, niet anti-Joods'

Poolse ultra-nationalisten hebben bijna 200.000 handtekeningen verzameld om te protesteren tegen compensatie voor Joods eigendom dat in de Tweede Wereldoorlog is afgepakt of verloren is gegaan. Op die compensatie wordt aangedrongen in de Amerikaanse 447-wet. De ultra-nationalisten noemen de wet een groot gevaar: "Ze kunnen wel wat willen, maar we geven het ze niet, want het is van ons."

In de wet roept het Amerikaanse Congres Europese landen op werk te maken van de teruggave en compensatie van Joods eigendom, ook van spullen waarvan geen eigenaren of nabestaanden meer in leven zijn. Polen is het enige land in de EU dat dat nog niet wettelijk heeft geregeld.

De 'bemoeienis' van Amerika valt in rechtse kringen in Polen op zijn zachtst gezegd niet goed. Een reportage van correspondent Wouter Zwart: