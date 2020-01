Franse topeconoom Piketty praat over zijn eigen #metoo-schandaal

In 2009 diende Filippetti een aanklacht in tegen Piketty wegens huiselijk geweld. Hij zou haar een jaar lang regelmatig hebben geslagen. De zaak werd, na bemiddeling van een advocaat, geschikt.

Piketty deed een schuldbekentenis. "Ik heb verscheidene keren mijn zelfbeheersing verloren en je geweld aangedaan", schreef hij in de stukken die Mediapart nu onthult. Filippetti trok daarop haar aanklacht in. Maar de econoom kreeg wel een officiële waarschuwing van de Franse justitie. Het stel besloot er verder nooit meer in het openbaar over te spreken.

YouTube-video

Twee maanden geleden werd Piketty echter gevraagd naar de zaak door een studente, bij een lezing aan de Universiteit van Toulouse. Daarop antwoordde hij voor het eerst publiekelijk met het verhaal over de duw- en valpartij bij de voordeur. De video daarvan is door de universiteit van YouTube verwijderd, maar de inhoud ervan werd onthuld door Mediapart.

De site vroeg beide partijen om een reactie. Piketty zegt niets terug te nemen van zijn woorden in Toulouse. Filippetti was destijds "enorm agressief tegenover mijn dochters en tegenover zichzelf", liet hij weten. Hun relatie was "verbaal, psychologisch en fysiek gewelddadig", schrijft Mediapart op basis van de documenten die het in handen heeft.

Filippetti zegt tegen de site dat Piketty "fabeltjes vertelt terwijl hij toentertijd heeft bekend huiselijk geweld te hebben gepleegd". Volgens haar draait hij de rollen om. "Het slachtoffer wordt nu in de beklaagdenbank gezet." Ze eist 15.000 euro aan schadevergoeding van hem.

Rijk en arm

Thomas Piketty (48) werd wereldberoemd met zijn boek Kapitaal in de 21e Eeuw dat in 2013 verscheen. Daarin legt hij, onderbouwd met statistieken, bloot hoe de verschillen tussen rijk en arm in de wereld zijn toegenomen.