Spakenburg-fans klaar voor uniek bekerduel tegen Ajax: 'We verwachten geen stunt'

Veel vertrouwen dat de tweededivisionist enige kans maakt tegen de nummer één van de eredivisie heeft hij niet. Veel fans hadden liever Eindhoven als tegenstander gehad, of Go Ahead Eagles. Die laatste club treedt morgen aan tegen IJsselmeervogels, de andere club uit Spakenburg. Er is rivaliteit tussen de twee Tweede Divisionisten, maar die is heel subtiel, zegt Beekhuis. "Misschien is het feit dat Ajax en IJsselmeervogels dezelfde kleur shirts hebben wel extra motivatie voor ons vanavond."

Maar hij betwijfelt of motivatie genoeg zal zijn. "Natuurlijk is er altijd een klein stemmetje dat zegt 'stel dat'. Maar ja, er is een klein wonder nodig en sprookjes bestaan misschien, maar daar mag je niet van uitgaan."

Sterker, de teneur in het dorp is meer dat Sportvereniging Spakenburg ervoor moet zorgen om niet met te veel punten verslagen te worden, zegt Beekhuis. En het zou natuurlijk erg leuk zijn als we een goaltje kunnen meepikken. Maar de verwachting is totaal niet dat Spakenburg gaat stunten."

Benen sparen

Zelfs niet nu Ajax niet met het sterkste team aantreedt? "Dat is juist een nadeel. We hebben liever de sterkste opstelling. Dat zou betekenen dat men na 0-3 of 0-4 denkt, laat ik mijn benen maar sparen voor de volgende wedstrijd, dan zou die score nog enigszins op een acceptabel niveau kunnen blijven."

Dorpsgenoot Stephanie Gilkes (36) verwacht ook niet dat Spakenburg voor een grote verrassing gaat zorgen, maar ze hoopt wel dat het spannend wordt. Gilkes herinnert zich de wedstrijd tegen AZ van tien jaar geleden. "Het was toen lang spannend of er een verlenging zou komen." Die kwam er, en pas na de verlenging wist AZ het bekerduel te beslissen.

Gilkes gaat er niet van uit dat Spakenburg vanavond een kans maakt, maar ze hoopt in ieder geval op een geweldige ervaring. Als klein meisje kwam ze al met haar vader naar wedstrijden van Spakenburg en vanavond zit ze - weer samen met haar vader - net als de rest van de fans in de clubkleuren in het uitvak. "Het is een geweldige ervaring dat je voor zoveel mensen speelt. Ik ben benieuwd hoe ze met die spanning omgaan."