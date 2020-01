Monty Python-acteur Terry Jones (77) overleden

De Britse Monty Python-acteur en auteur Terry Jones is gisteravond op 77-jarige leeftijd overleden, meldt zijn agent aan de BBC. Hij leed al sinds 2016 aan een vorm van dementie, een hersenziekte die onder meer zijn spraak aantastte.

Jones stond aan de wieg van de Britse populaire absurdistische serie Monty Python's Flying Circus die vanaf de jaren 70 op tv was en vele keren werd herhaald. De zin "And now for something completely different" werd klassiek.

"Terry is overleden na een lange, extreem dappere, maar altijd humoristische strijd tegen een zeldzame vorm van dementie", staat in een verklaring. "We hebben allen een aardig, grappig, warm, creatief en oprecht liefhebbend mens verloren. Zijn compromisloze individualiteit, ongenadige scherpzinnigheid en uitzonderlijke humor hebben miljoenen mensen decennialang plezier geschonken."