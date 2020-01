Aftreden Di Maio als partijleider Italiaanse Vijfsterrenbeweging nabij

Luigi di Maio lijkt op te gaan stappen als partijleider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, de grootste partij in de regering van premier Conte. Italiaanse media melden dat Di Maio vanmiddag zijn vertrek aankondigt op een partijbijeenkomst.

De 33-jarige Di Maio is ook vicepremier, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Economische Ontwikkelingen. Verwacht wordt dat hij wel aanblijft als minister. Zelf heeft hij nog niets gezegd over zijn positie.

Arrogant

De politicus stond al tijden onder druk, zegt correspondent Angelo van Schaijk: "Hij heeft als partijleider al drie verkiezingen op rij verloren en ook voor de regionale verkiezingen van zondag in Emilia Romagna staat zijn partij er niet best voor. Daardoor heeft partij-oprichter Beppe Grillo het vertrouwen in hem al verloren."

Twee jaar geleden kreeg de Vijfsterrenbeweging 33 procent van de stemmen. In de landelijke peilingen is de partij inmiddels gehalveerd tot 16 procent. Di Maio ligt ook niet goed onder de parlementariërs van zijn partij. "Ze verwijten hem arrogantie en autoritair gedrag. Bovendien zinden ze dat hij veel te veel hooi op zijn vork heeft genomen met al die extra ministersposten", zegt Van Schaijk.

Leegloop

Sinds de vorige verkiezingen zijn al 31 parlementariërs van de partij vertrokken, zegt Van Schaijk. "Voor de Vijfsterrenbeweging zitten er zo'n 300 in de Italiaanse senaat en kamer, dus dat betekent dat de partij ruim 10 procent van zijn mensen is kwijtgeraakt. Een aantal leden is uit de partij gezet omdat ze zich niet hielden aan de regels, maar het grootste deel is zelf opgestapt uit onvrede over de manier waarop de partij wordt geleid."

Premier Conte zegt dat een eventueel vertrek van Di Maio als partijleider geen gevolgen zal hebben voor de regering, die sinds september wordt gevormd door de Vijfsterrenbeweging en het centrumlinkse PD.

Twee opvolgers

Wie de Vijfsterrenbeweging nu gaan leiden, wordt waarschijnlijk bekendgemaakt op een partijcongres in maart. Van Schaijk: "Di Maio zelf heeft gezegd dat hij in de toekomst een co-leiderschap voor zich ziet: een man en een vrouw die de partij samen leiden."

Volgens Van Schaijk circuleert er nog maar een naam. "Die van Alessandro di Battista. Hij was jarenlang samen met Di Maio het gezicht van de Vijfsterrenbeweging. Hij ging op wereldreis, maar is sinds kort weer terug. Dus het zou mij niet verbazen als die straks een van de leiders van de partij zal zijn."