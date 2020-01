Geen sigaretten meer te koop bij Kruidvat en Trekpleister

Bij Kruidvat en Trekpleister zijn geen sigaretten meer te koop. Ze zijn allemaal uit de schappen gehaald, omdat de winkels zich meer op gezondheid willen richten. Sigaretten passen niet bij dat imago, zeggen ze. De twee ketens waren de enige drogisterijen die nog tabakswaren verkochten.

Kruidvat en Trekpleister maakten twee jaar geleden al bekend dat ze wilden stoppen met de verkoop van tabakswaren in alle 1433 winkels in Nederland en België. Het was de bedoeling dat in de loop van vorig jaar al geen sigaretten meer in de vestigingen zouden liggen, maar dat werd niet gehaald.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn er blij mee dat nu in geen enkele winkel van Kruidvat of Trekpleister nog sigaretten te koop zijn.