Willem-Alexander naar Israël voor herdenking Holocaust

Ronny Naftaniel: "Ik denk dat de koning ook een persoonlijk moment wilde inlassen. Nederland is het land in West-Europa waar relatief de meeste joden zijn vermoord. Door alleen naar Yad Vashem te gaan, in plaats als één van de vele staatshoofden en regeringsleiders 's middags, heeft hij even tijd om daarbij stil te staan".

In gesprek met bewoners

Daarna gaat Willem-Alexander naar verzorgingstehuis Beth Juliana (huis van Juliana) in Herzliya, bij Tel Aviv. Hij spreekt daar met bewoners die in Nederland opgroeiden over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is het de eerste keer dat Willem-Alexander officieel in Israël is, over privébezoeken doet de dienst geen uitspraken. In 1995 ging toenmalig koningin Beatrix naar het land, dat was het eerste en tot nu toe enige staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan het land.