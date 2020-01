ASML wacht op kabinetsbesluit: 'Chipgebruik is aan onze klant'

Chipmachinefabrikant ASML wacht op een besluit van het kabinet over de levering van zijn nieuwste machine aan China, zegt topman Peter Wennink. Hij begrijpt dat er zorgen zijn over militaire toepassingen.

"In z'n algemeenheid is het zo dat chips heel generiek toepasbaar zijn. Ze zitten in wasmachines, telefoons, auto's en je kunt ze ook voor allerlei andere doeleinden gebruiken", zegt Wennink.

Wennink benadrukt dat ASML de machine levert waarmee chips gemaakt worden. "Wat voor chips dat uiteindelijk zijn, is aan onze klanten. Dat regeringen zich daarover buigen en kijken naar eventuele veiligheidsrisico's is logisch."

Maar dat neemt niet weg dat China ook zonder de EUV-machines van ASML aan de nieuwste generatie chips kan komen. "China importeert ongeveer de helft van alle chips die wereldwijd gemaakt worden. Ze kunnen de chips ook uit andere landen halen."

'Financieel weinig invloed'

Financieel bekeken denkt Wennink niet dat het besluit van de Nederlandse overheid over de exportvergunning grote invloed heeft. De discussie geeft volgens Wennink vooral één ding aan: hoe belangrijk de EUV-technologie is. Er is veel vraag naar de hypermoderne EUV-apparaten.

Dat blijkt ook uit de jaarcijfers en de toekomstverwachtingen van ASML. In 2020 moet de omzet uit de verkoop van EUV-chipmachines naar 4,5 miljard euro stijgen. Dat is zo'n 60 procent meer dan in 2019. In 2025 moet de nieuwste generatie machines het leeuwendeel van de omzet binnen brengen, die afgelopen jaar met een miljard steeg naar een kleine 12 miljard euro.