Griekenland krijgt voor het eerst vrouwelijke president

Griekenland krijgt voor het eerst een vrouwelijke president. Een grote meerderheid van het Griekse parlement, 261 van de 300 leden, stemde voor Katerina Sakellaropoulou. Er was geen tegenkandidaat.

Griekenland krijgt met haar na lange tijd weer een president die niet gebonden is aan een politieke partij.

De 63-jarige Sakellaropoulou is een vooraanstaand rechter en heeft een lange carrière achter de rug. Ze werd door de vorige regering van premier Tsipras in 2018 benoemd tot voorzitter van de Raad van State. Ook in die functie was ze de eerste vrouw ooit.

Progressief

Sakellaropoulou wordt gezien als progressief. Ze is onder meer gespecialiseerd in milieurecht en schreef daar verschillende wetenschappelijke artikelen en boeken over. Ze was verder voorzitter van de tuchtraad van het ministerie van Buitenlandse Zaken en doceerde aan de opleiding voor rechters.

Ze zei eerder dat haar kandidatuur "zowel de rechtspraak eert als de moderne Griekse vrouw". Haar termijn van vijf jaar begint op 13 maart. Op die datum loopt de termijn van de huidige president, Prokopis Pavlopoulos, af. Het presidentschap in Griekenland is vooral een ceremoniële functie.