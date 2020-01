102.000 namen Holocaust-slachtoffers voorgelezen in Westerbork

In voormalig Kamp Westerbork worden vanaf vanmiddag de namen voorgelezen van de 102.000 Joden, Sinti en Roma die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn gedeporteerd en vermoord. Dat gebeurt zonder onderbreking tot komende maandag, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Het voorlezen van de namen is vanaf 17.00 uur live te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Volgende week maandag is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Dat nazi-vernietigingskamp geldt als symbool van de Holocaust.

Voor de herdenkingsdag worden sinds 2005 iedere vijf jaar de namen van de Nederlandse Holocaust-slachtoffers voorgelezen. "Het noemen van hun namen laat zien dat 102.000 geen getal is, maar dat het om 102.000 keer een vader, een moeder, een oma, een broer, een nicht, een vriend gaat", zegt het Herinneringscentrum Westerbork.

Naam en leeftijd

Het voorlezen gebeurt op de voormalige appèlplaats van het kamp. Van alle slachtoffers worden de voor- en achternaam en de leeftijd genoemd. Auschwitz-overlevende Ernst Verduin begint met de eerste serie namen. Een andere overlevende, Mirjam Weitzner-Smuk, spreekt na 116 uur de laatste naam uit: Heinrich Zysmanowicz.