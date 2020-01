Kamermeerderheid wil kentekenplicht voor tractoren

Tractoren mogen in de toekomst alleen nog met een kenteken de openbare weg op. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voor. Vanmiddag is er een debat over aanpassing van de wet. De discussie is weer actueel geworden door de boerenprotesten.

Van de regeringspartijen zijn in elk geval VVD en D66 voor. D66-Kamerlid Sienot zegt dat het om de veiligheid gaat. "Als je met een snelle e-bike of scooter de weg op wilt, heb je een kenteken nodig, maar met een enorme tractor niet. Dat is raar."

Bij de oppositie zullen GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren sowieso voor stemmen. GroenLinks-Kamerlid Kröger zegt dat ze "handhaving en het vergroten van de verkeersveiligheid" belangrijk vindt.

Boete bij overtreding

De PvdA laat weten altijd al voor een kentekenplicht voor tractoren te zijn geweest en door de boerenprotesten te zijn gesterkt in die mening. Bij die protesten werden veel verkeersregels overtreden, maar konden er vanwege het ontbreken van kentekenplaten vaak geen boetes worden gegeven. Dat moet veranderen, vindt de PvdA.

Regeringspartij CDA heeft zijn standpunt nog niet bepaald. De partij wil onder meer nog weten of de wet de boeren niet op kosten jaagt "in een tijd dat kosten voor hen toch al belangrijk zijn". Bijvoorbeeld doordat er een verpllichte APK-keuring aan vastzit.

Het is de bedoeling dat, als de Tweede en ook de Eerste Kamer hebben ingestemd, de kentekenplicht voor tractoren op 1 januari 2025 wordt ingevoerd.