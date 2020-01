Historische dag in Suriname: Desi Bouterse oog in oog met de Krijgsraad

Wegen rondom de rechtbank worden afgesloten, scholen gaan dicht en aanhangers van de NDP van Desi Bouterse zullen zich met vlaggen en spandoeken massaal mobiliseren. Suriname maakt zich op voor een spannende en historische dag, als woensdagochtend om 09.00 uur lokale tijd (13.00 uur in Nederland) het strafproces over de Decembermoorden wordt hervat.

Het zal voor het eerst zijn in deze rechtszaak, die in 2007 van start ging, dat Desi Bouterse persoonlijk voor de rechters verschijnt. Althans, dat is de verwachting. Eind vorig jaar werd Bouterse veroordeeld tot twintig jaar cel voor het medeplegen van de Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien prominente tegenstanders van zijn militaire regime werden vermoord.

Bouterse is sinds 2010 president van Suriname en hoopt later dit jaar opnieuw de verkiezingen te winnen. Tijdens deze langslepende rechtszaak is hij tot nu toe bij geen enkele zitting aanwezig geweest en hij was er ook niet bij toen op 29 november het vonnis werd uitgesproken. Bouterse was toen op staatsbezoek in China, en werd daarom bij verstek veroordeeld.

Belachelijk gemaakt en uitgejouwd

Om het vonnis aan te vechten, heeft de president verzet aangetekend, maar de voorwaarde is dan dat hij zelf aanwezig moet zijn bij de eerste zitting. Net als de overige zittingen dient ook deze beroepszaak bij de Krijgsraad.

Bouterse's aanhangers zijn via berichten en filmpjes op Facebook opgeroepen om hun leider te ondersteunen en te begeleiden naar de rechtszaal. Vanuit de verschillende districten in het land zijn speciale bussen ingezet om de NDP-aanhang die van buiten Paramaribo moet komen, naar de stad te vervoeren.