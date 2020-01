Netflix krijgt bijna 9 miljoen nieuwe abonnees in laatste kwartaal 2019

Streamingdienst Netflix heeft er in het vierde kwartaal van vorig jaar wereldwijd bijna 9 miljoen nieuwe abonnees bij gekregen. Dat is meer dan verwacht; het bedrijf had gerekend op zo'n 7,5 miljoen nieuwe klanten.

Netflix heeft in totaal ruim 167 miljoen abonnees in meer dan 190 landen. De dienst produceert tegenwoordig behalve series ook speelfilms. Daaronder zijn er twee die een Oscarnominatie hebben: The Irishman van Martin Scorsese en Marriage Story van Noah Baumbach. Ook de fantasyserie The Witcher deed het goed. De kwartaalwinst was een kleine 530 miljoen euro, op een omzet van bijna 5 miljard euro.

Waar Netflix een pionier was als het gaat om streaming video, krijgt het bedrijf op dat gebied steeds meer concurrentie. Zo kreeg het afgelopen kwartaal te maken met soortgelijke diensten van Apple en Disney. Ook NBC, HBO en de start-up Quibi hebben vergevorderde plannen voor nieuwe streamingdiensten. Ten opzichte van de anderen is Netflix in het voordeel waar het gaat om kennis over de klant: het bedrijf heeft de afgelopen jaren grote hoeveelheden data over zijn gebruikers verzameld.

Daarmee wordt de vraag actueel op hoeveel diensten gebruikers zich willen abonneren, nog afgezien van het abonnementsgeld dat ze maximaal per maand willen betalen. In Nederland kost Netflix 10 euro per maand, Apple TV en Disney + zijn goedkoper. De komende drie maanden verwacht Netflix 7 miljoen nieuwe abonnees te verwelkomen.