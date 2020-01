Rutte wil af van het toeslagensysteem, kabinet gaat alternatieven voorbereiden

Premier Rutte wil af van het toeslagensysteem, waarbij zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag worden uitgekeerd door de Belastingdienst. Rutte wil alternatieven klaar hebben voor het nieuwe kabinet dat na de komende verkiezingen in 2021 aantreedt.

Dat zei hij in het Kamerdebat over de affaire met de kinderopvangtoeslag. Rutte: "Dat 7 miljoen mensen alleen al een zorgtoeslag krijgen, dat wil je natuurlijk niet. Dat moet op een eenvoudiger manier met het inkomen verrekend worden."

De nieuwe D66-staatssecretaris die de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst onder zich krijgt, gaat ermee aan de slag. Rutte spreekt van een grote klus, waarbij geen taboes gelden. "Anders gaat het niet lukken."

Wie de nieuwe staatssecretarissen op Financiën worden, is nog niet bekend.

Waarschuwingen

De toeslagen zijn in 2005 ingevoerd met brede politieke steun. Wel waren er toen al waarschuwingen dat het niet verstandig was de organisatie die is ingericht op het innen van geld, de Belastingdienst, ook verantwoordelijk te maken voor het uitkeren van geld.

Inmiddels zijn de meeste politieke partijen om. Ze vinden dat het toeslagensysteem niet werkt, en dat het burgers in de problemen brengt. Dat komt mede doordat er eerst geld wordt uitgekeerd, en pas achteraf wordt gecontroleerd of iemand er wel recht op heeft. Daardoor komen mensen soms in de schulden terecht.

In de affaire met de kinderopvangtoeslagen moesten honderden en mogelijk zelfs duizenden ouders ten onrechte geld terugbetalen, soms tienduizenden euro's.