Ook in VS nieuw coronavirus uit China vastgesteld

Voor het eerst is in de Verenigde Staten het nieuwe coronavirus uit China vastgesteld. Volgens de Amerikaanse organisatie voor ziektepreventie (CDC) is het virus in Seattle ontdekt bij een reiziger uit China. Meer details worden later vandaag bekendgemaakt.

Het virus dook voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan en heeft zich inmiddels verspreid naar Peking en Shanghai, de noordelijke havenstad Tianjin en de zuidelijke provincie Guangdong. Voor zover bekend zijn 300 mensen besmet en zijn zes mensen aan de gevolgen ervan overleden. Gisteren bleek dat het Wuhan-virus overdraagbaar is van mens op mens.

Screening

Afgelopen week begon de CDC op drie Amerikaanse internationale luchthavens met het screenen van reizigers uit China. Behalve in China en de VS zijn mensen met het virus besmet in Zuid-Korea, Thailand en Japan. Allen waren in China geweest.