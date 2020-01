Stokslagen of koud bad voor kinderen Ruinerwold om geesten te verdrijven

Uit angst voor 'slechte geesten' zaten ze jaren in een ruimte achter een kast in een boerderij in Ruinerwold. Maar hoe het afgezonderde leven van Gerrit Jan van D. en zijn zes kinderen er in de praktijk uitzag, daarover hoorden we vandaag voor het eerst meer.

Tijdens een voorbereidende rechtszitting in Assen las het Openbaar Ministerie een verklaring voor. Daaruit bleek dat de zes kinderen in de boerderij en de drie oudere kinderen van het gezin een bijzonder moeilijke jeugd hebben gehad. "Ik kreeg altijd te horen dat ik slecht was", verklaarde een van hen tegenover de politie.

De kinderen kregen vaak straf. Dat gebeurde als de vader ervan overtuigd was dat er slechte geesten in een van zijn kinderen zaten. Er moest dan dagen, weken en soms maandenlang worden gebeden. Ook werden de kinderen geslagen met een stok of moesten ze urenlang in een koud bad zitten, ook werd hun keel dichtgeknepen, soms totdat ze bewusteloos waren.

'Ik twijfelde alleen aan mezelf'

Van D. (67) hield zes van zijn kinderen vanaf hun geboorte verborgen voor de wereld. Ze werden niet aangegeven bij de gemeente. Drie andere, oudere, kinderen die wel naar school gingen mochten niets over hen zeggen tegen anderen.

De kinderen leefden volledig naar de wil van de vader, aldus het OM. "Ik durfde niets te zeggen, wat hij zei was de waarheid. Ik twijfelde nooit aan hem, alleen aan mezelf", zegt een van de kinderen in een verklaring. Naar buiten gaan kon wel. "Een paar stappen naar buiten hebben we ook weleens gezet, maar dan voelde je je slecht." Ze gingen dan snel weer naar binnen.

De officier van justitie citeerde uitvoerig uit de verklaringen van de kinderen: