Koning laat stropdas afknippen bij bezoek aan dak- en thuislozenopvang

Een bezoek aan de dak- en thuislozenopvang in Weert heeft koning Willem-Alexander vanmiddag zijn stropdas gekost. Projectleider Jozé Moonen van de opvang knipte de stropdas af.

Moonen opende het centrum jaren geleden zelf door een stropdas door te knippen en vroeg daarom vandaag op haar laatste werkdag of ze de stropdas van de koning mocht doorknippen. "De koning twijfelde wel even toen ik het hem vroeg", zegt ze tegen 1Limburg. "Maar ik heb hem wel een nieuwe stropdas gegeven natuurlijk."

Volgens wethouder Paul Sterk van Weert, ook aanwezig bij het bezoek van de koning, was het een spontane actie. "We zagen de koning wel even heel bedenkelijk kijken, want het was een heel mooie designer stropdas, passend bij zijn kostuum. Ik vroeg me af wat hij zou doen, maar toen zei hij "voor u doe ik dat".