Onderzoeksraad publiceert rapport over Schipholcrash uit 2009 op website

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft een deelrapport over het ongeluk met het Turkish Airlines-toestel op Schiphol in 2009 op de website gezet. De raad voelt zich hiertoe gedwongen na de publicatie over het onderzoek naar de crash in The New York Times.

"Omdat er afgelopen dagen vragen zijn gerezen over de betreffende deelstudie, heeft de raad besloten om de studie te publiceren", staat op de website.

Volgens de schrijver van het deelrapport, hoogleraar Sydney Dekker, zijn de bevindingen van zijn onderzoek grotendeels weggelaten in het rapport en de eindconclusie van de Onderzoeksraad. Dit zou zijn gebeurd onder druk van de Amerikanen die niet wilden dat fouten van Boeing benadrukt zouden worden.

Menselijke fouten

Dekker werd in 2009 door de OVV gevraagd om onderzoek te doen naar het vliegtuigongeluk met het toestel van Turkish Airlines. Hij kwam tot de conclusie dat de piloten weinig te verwijten was, en dat de hoofdoorzaak lag bij een defecte radiohoogtemeter en gebrek aan informatie over een software-update.

Voormalig OVV-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent dat het onderzoeksrapport is aangepast. Volgens Van Vollenhoven werd er wel vaker druk uitgeoefend op de Onderzoeksraad, maar heeft dat verder geen invloed gehad. "We hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid."