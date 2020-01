Uitbraak geelzucht op school Zuid-Holland, leerlingen en personeel ingeënt

Op een basisschool in Schoonhoven zijn kinderen besmet geraakt met hepatitis A. Alle 220 leerlingen en medewerkers worden gevaccineerd tegen de besmettelijke ziekte, ook wel geelzucht genoemd.

De besmetting werd vorige week ontdekt, meldt Omroep West. Hoeveel kinderen er zijn besmet, is niet bekendgemaakt.

Hepatitis A kan tot een ontstoken lever leiden. De huid en het oogwit worden daardoor geel. Voor jonge kinderen is de ziekte onschuldig, maar volwassenen kunnen er tot een half jaar last van hebben. Ze zijn vooral erg moe.

Het virus wordt verspreid via de ontlasting. Via de wc-bril of de deurklink kan het op de handen terechtkomen en vervolgens in de mond. In Nederland komt geelzucht weinig voor, in de meeste gevallen lopen mensen de ziekte op tijdens vakantie in warme landen buiten Europa.