Tekort aan geneesmiddelen bijna verdubbeld

Het aantal keer dat in Nederland een medicijn langer dan twee weken niet leverbaar was, is in 2019 bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van geneesmiddelentekorten van apothekersorganisatie KNMP.

Er was vooral een tekort aan crèmes, bloeddrukverlagers en maagzuurremmers als ranitidine. In 2018 was er 769 keer een tekort, vorig jaar 1492 keer.

Bij 41 procent van de tekorten gaf de fabrikant geen reden op voor de problemen. In 20 procent van de gevallen ging het om producten die uit de handel waren genomen. In de meeste gevallen (73 procent) konden tekorten worden opgevangen door een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof.

Behalve complicaties bij de productie, distributie of kwaliteit ontstaan de problemen volgens de apothekerskoepel ook doordat ons land achter in de rij staat als de productie na een tekort weer op gang komt. Nederland is door de lage medicijnprijzen minder aantrekkelijk voor fabrikanten.