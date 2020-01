Duizenden Amerikanen demonstreren tegen strenge wapenwetten

In de Amerikaanse stad Richmond zijn duizenden voorstanders van wapenbezit de straat op gegaan om te protesteren tegen strengere wapenwetgeving in de staat Virginia. Daar hebben de Democraten een meerderheid in het parlement. Zij willen het bezit van wapens aan banden leggen.

Veel demonstranten droegen camouflagekleding en waren zwaarbewapend. De betogers scandeerden dat ze zich niet lieten ontwapenen en droegen stickers met de tekst 'Wapens redden levens'. De bijeenkomst verliep vreedzaam.

"Dit is geweldig. Het is net de Super Bowl voor het Second Amendment", zei een zwarte vrachtwagenchauffeur met een verwijzing naar het deel van de grondwet waarin het recht om wapens te dragen is vastgelegd. Hij had een semiautomatisch wapen bij zich en droeg een trui met de tekst 'Black Guns Matter'.