MKB en VNO-NCW: gedupeerden nieuw aangiftesysteem compenseren

Ondernemers die door de Belastingdienst op extra kosten worden gejaagd door een nieuw aangiftesysteem moeten compensatie krijgen. Dat zeggen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, nu blijkt dat tienduizenden ondernemers met een BV problemen ondervinden met een nieuwe manier van aangifte doen.

Op hun site pleiten de organisaties ervoor dat ook andere manieren van aangifte doen mogelijk blijven.

Vanaf volgende maand moeten ondernemers met een BV aangifte doen via E-herkenning. Om het systeem te gebruiken moeten ondernemers een contract afsluiten waarvoor ze moeten betalen. Bovendien kunnen BV's die niet bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven er geen gebruik van maken.

Alle coalitiepartijen in de Kamer willen opheldering over de kwestie en hoogleraar Zwemmer van de Universiteit van Amsterdam noemt de situatie onwettig en illegaal. De maatregel is niet goedgekeurd door de Tweede Kamer, terwijl bij duizenden ondernemers wel een brief met betaalverzoek op de mat ligt.

Intern gewaarschuwd

Bovendien blijkt nu dat er ook intern bij de Belastingdienst werd gewaarschuwd voor het verplichten van de aangiftes via het nieuwe systeem. Driekwart jaar geleden constateerden medewerkers van de dienst al dat "de drempel hoog is" en "de kosten tot veel vragen en klachten leiden".

Ook blijkt dat de fiscus al wist dat organisaties zonder inschrijving in het Handelsregister problemen zouden krijgen. Zo'n 60.000 organisaties kunnen nu helemaal geen aangifte doen.

Dat daar niets mee gedaan is en ondernemers nu toch geconfronteerd worden met de extra kosten vinden Kamerleden onbegrijpelijk. Ze willen een onmiddellijk uitstel van de regeling.

Uitstel

Onduidelijk is of dat algehele uitstel er komt. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat vandaag weten dat op deze en andere vragen op dit moment nog geen antwoorden zijn. Wel wijst hij erop dat ondernemingen die verwachten de aangifte via E-herkenning niet op tijd te kunnen doen om uitstel kunnen vragen.

Het is de vraag of de Kamer daar, in deze voor de Belastingdienst toch al roerige tijden, genoegen mee zal nemen. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn eensgezind duidelijk: ondernemers mogen niet de dupe worden van het nieuwe systeem en het probleem moet zo snel mogelijk van tafel.

Bekijk hieronder de video met de boze cartoontekenaar Hugo Freutel, hoogleraar Zwemmer en Kamerleden.