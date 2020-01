EU hoopt geduldig op wapenstilstand Libië

Er moet zo snel mogelijk een wapenstilstand komen in Libië, zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken. Volgens hem is dat de logische vervolgstap na de Libië-top gisteren in Berlijn. Blok vergaderde vandaag in Brussel met de EU-ministers over wat er nu moet gebeuren.

Op de top in Berlijn spraken vertegenwoordigers van zo'n tien landen met elkaar. Onder hen waren de presidenten Poetin, Erdogan en Macron en de Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken.

Zij spraken af dat het VN-wapenembargo moet worden gerespecteerd en dat alle partijen samen streven naar een wapenstilstand in het Noord-Afrikaanse land, dat in de greep is van een machtsstrijd tussen krijgsheer Haftar en de regering van premier Sarraj.

Wie is wie in het conflict, en waar gaat de strijd over? Een korte uitleg: