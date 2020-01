Nieuwe Wuhan-virus overdraagbaar van mens op mens

In China is voor het eerst officieel vastgesteld dat de nieuwe variant van het coronavirus overdraagbaar is tussen mensen.

Twee mensen in de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn besmet geraakt via familieleden, melden staatsmedia. Volgens een Chinese krant zijn ook een aantal hulpverleners positief getest.

Experts van het Erasmus MC in Rotterdam die onderzoek doen naar het virus zeiden eerder al dat het erop lijkt dat besmetting van mens op mens waarschijnlijk is. Het is niet bekend hoe makkelijk het zich verspreidt.

Het longvirus werd vorige maand ontdekt in de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan. De verspreiding leek in eerste instantie beperkt te blijven, maar de afgelopen dagen nam het aantal vastgestelde besmettingen opeens flink toe.

Ook in andere landen

Vrijdag meldden de Chinese autoriteiten 59 ziektegevallen, vandaag zijn dat er al 217. Het longvirus is ook voor het eerst vastgesteld in Shanghai en in de hoofdstad Peking. Tot nu toe zijn drie patiënten overleden. Het Wuhan-virus is ook geconstateerd in Thailand, Japan en Zuid-Korea, bij reizigers die in China waren geweest.

De nieuwe variant van het coronavirus is verwant aan SARS en MERS. Er is nog weinig bekend over waar het nieuwe virus vandaan komt en hoe gevaarlijk het is. Symptomen zijn onder meer koorts en ademhalingsproblemen.

De Chinese autoriteiten zijn bezorgd dat het virus zich verder zal verspreiden tijdens het Chinees Nieuwjaar, dat zaterdag wordt gevierd. Tientallen miljoenen mensen gaan dan op reis voor een bezoek aan familie.

Reisadvies

Nederlandse reizigers die naar Wuhan gaan, wordt geadviseerd om niet naar markten te gaan waar pluimvee en vis worden verkocht. Ook is het slim om steeds goed de handen te wassen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.