'Baggerbedrijf Van Oord betrokken bij mensenrechtenschendingen in Angola'

Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord is betrokken bij mensenrechtenschendingen en mogelijke corruptie in Angola. Drieduizend families zouden met geweld zijn verdreven uit hun huis vanwege een stadsontwikkelingsproject bij de hoofdstad Luanda. Dat schrijft Trouw op basis van gelekte documenten die in handen zijn van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ).

Trouw deed ter plaatse onderzoek en interviewde bewoners die met geweld uit hun huis werden gezet om plaats te maken voor het project van het baggerbedrijf. De bewoners zeggen dat ze door de politie en het leger zijn geslagen en bespoten met traangas. "Na een week van geweld werden de bewoners op straat gezet en raakten ze dakloos", schrijft de krant.

Naast Van Oord zijn ook ING en Atradius, de kredietverzekeraar van de Nederlandse staat, bij het bouwproject betrokken. ING leende omgerekend ruim 360 miljoen euro aan de Angolese staat om het project te financieren, Atradius verzekerde de som. Van Oord en ING zeggen in een reactie aan Trouw dat ze zich gaan inzetten voor compensatie voor de verdreven bewoners.

Afrika's rijkste vrouw

Het baggerbedrijf werkte volgens Trouw voor het project samen met de dochter van de voormalige president van Angola, Isabel dos Santos. Volgens het ICIJ heeft ze zichzelf verrijkt door uitbuiting van haar vaderland. Ze gaarde ruim een miljard euro via lucratieve deals die haar vader voor haar regelde. Met een geschat vermogen van 2 miljard euro is Dos Santos de rijkste vrouw van Afrika.

Ze was de hoogste baas van het staatsoliebedrijf Sanangol. Haar vader, José Eduardo dos Santos, stelde haar in 2016 aan. Een jaar later trad hij na 38 jaar af en werd hij vervangen door zijn minister van Defensie die corruptie hard aanpakte. Isabel dos Santos werd direct ontslagen en er werd beslag gelegd op bezittingen met een totale waarde van 1,1 miljard dollar.

'58 miljoen dollar weggesluisd'

Uit de gelekte documenten blijkt dat Dos Santos direct na haar ontslag miljoenen heeft doorgesluisd naar een consultancybedrijf in Dubai. De eigenaar van dat bedrijf was goed bevriend met Dos Santos. In de dagen na het ontslag zou zo'n 58 miljoen dollar naar het bedrijf in Dubai zijn overgemaakt.

Dos Santos ontkent dat er geld is weggesluisd. Ze spreekt van een politieke heksenjacht.

715.000 vertrouwelijke documenten

De beschuldigingen zijn onderdeel van een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), waar Trouw en het Financieele Dagblad bij zijn aangesloten. Het onderzoek is gebaseerd op honderden interviews en een lek van ruim 715.000 vertrouwelijke documenten, zoals e-mails. Ook internationale media als The Guardian, The New York Times en Le Monde hebben aan het onderzoek gewerkt.

Volgens corruptiewaakhond Corruption Watch laten de documenten zien hoe Dos Santos haar land exploiteerde ten koste van gewone Angolezen. "Elke keer dat ze ergens op de cover van een glossy magazine verschijnt, elke keer dat ze een van haar glamoureuze feestjes in Zuid-Frankrijk organiseert, doet ze dat door op de aspiraties van de inwoners van Angola te trappen."