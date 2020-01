'Ongelijkheid blijft groeien, rijken betalen steeds minder belasting'

De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe. Dat zegt Oxfam Novib in zijn jaarlijkse rapport aan de vooravond van het World Economic Forum in Davos, de top van politici, wereldleiders en bedrijfsleven.

De 22 rijkste mannen in de wereld bezitten samen meer dan alle vrouwen in Afrika. Ruim 2000 miljardairs zijn samen rijker dan de 4,6 miljard armste mensen, die 60 procent van de wereldbevolking uitmaken. Oxfam Novib grijpt in het rapport Time to Care opnieuw naar tot de verbeelding sprekende vergelijkingen om aandacht te vragen voor de wereldwijde kloof tussen de (super)rijken en hen die weinig tot niets bezitten.

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft neemt af, stelt de ontwikkelingsorganisatie vast. Maar de ongelijkheid wordt groter, onder meer omdat superrijken en multinationals steeds minder belasting betalen. Het aantal miljardairs is de laatste tien jaar verdubbeld. Terwijl de rijken steeds rijker worden, is de boodschap, komen onderwijs en gezondheidszorg in veel landen steeds meer onder druk te staan.

Vast aan de onderkant

Dit jaar wordt speciale aandacht gevraagd voor vrouwen en kinderen. Die besteden in arme landen vaak het merendeel van hun tijd aan koken, schoonmaken en de zorg voor kinderen en ouderen. Onbetaald zorgwerk is volgens Oxfam Novib een van de "verborgen motoren in dienst van een systeem dat winsten weg laat vloeien naar grote bedrijven en hun aandeelhouders".

Door dit systeem hebben vrouwen en kinderen geen of weinig tijd om een fatsoenlijk inkomen te verdienen of een opleiding te volgen. "Ze zitten vast aan de onderkant van de economie," staat in het rapport.

Kwalijke rol Nederland

Nederland speelt bij het groeien van de kloof tussen arm en rijk volgens Oxfam Novib "een zeer kwalijke rol". Uit internationaal onderzoek zou blijken dat van de winst die multinationals wereldwijd wegsluizen om belasting te ontlopen, een kleine 10 procent in Nederland terechtkomt. "Ons land moet belastingontwijking nu echt uitbannen," zo luidt de oproep van Oxfam-Novib-directeur Michiel Servaes.