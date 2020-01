Kleurenfilm van Amersfoort in oorlogstijd opgedoken

De beelden zijn hoofdzakelijk gefilmd vanaf het dak van het door de Duitsers gevorderde gymnasium aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort. Er zijn Duitse soldaten te zien, een paar rijdende stoomlocomotieven en op de achtergrond het Soesterkwartier met de Sint Henricuskerk.

Nooit opgehaald

"Een in de oorlog gemaakte amateurkleurenfilm is bijzonder zeldzaam", zegt collectiebeheerder Dirk Steenbeek van archief Eemland. "Omdat het burgers in de Tweede Wereldoorlog verboden was om te fotograferen en te filmen, en zeker geen militairen of militaire objecten vastgelegd mochten worden, moet de film vrijwel zeker gemaakt zijn door een Duitse militair. Maar wie de maker is en waarom de film nooit is opgehaald bij fotowinkel Duiker weten we niet."

De beelden gaan vandaag in première tijdens de nieuwe tentoonstelling Amersfoort bevrijd. Vreugde & verdriet in het Eemhuis.