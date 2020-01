Man en vrouw zwaargewond na sprong uit brandend huis Zaandam

Bij een brand in een huis in Zaandam zijn vanochtend twee mensen uit het raam op de tweede verdieping naar beneden gesprongen. De man en vrouw maakten een val van acht meter en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet precies duidelijk hoe ze eraan toe zijn. "Maar als je van zo'n hoogte naar beneden springt dan ben je wel serieus gewond", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Daarom zijn ook de traumahelikopter en meerdere ambulances ingezet."

Rook ingeademd

De brand aan de Pelikaanstraat begon rond 08.30 uur op de eerste verdieping. De oorzaak is nog niet duidelijk. De rookontwikkeling was zo hevig dat de man en vrouw via het raam op zolder de brand ontvluchtten.

Nog eens twee mensen zijn in de ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De omliggende woningen zijn nog gecontroleerd op rook, maar werden snel vrijgegeven.