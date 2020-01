Kind met symptomen van hersenvliesontsteking in Leeuwarden

In Leeuwarden is een kind opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van hersenvliesontsteking. Het is onbekend hoe het nu gaat met het kind uit groep 1 van kindercentrum Teresa. Gezondheidsdienst GGD acht de kans op besmetting uitermate klein.

"Er is geen uitbraak. Dit is een incidenteel geval", benadrukt Marleen Luning, arts infectieziektenbestrijding van de GGD. De dienst heeft op verzoek van het kindercentrum een brief met informatie opgesteld, "Wij informeren niet omdat we denken dat andere kinderen heel veel risico lopen. Wij informeren omdat we weten dat een ziek kind heel veel indruk maakt op de omgeving," zegt ze bij Omrop Fryslan.

De ziekte wordt overgebracht door hoesten, maar de kans dat je op die manier besmet raakt is minimaal, zegt de arts. We dragen allemaal bacteriën bij ons waarvan je ziek kunt worden. Het vermoeden bestaat dat alleen mensen met aanleg daarvoor de ziekte "oppikken".

Hersenvliesontsteking wordt veroorzaakt door meningokokken of een andere bacterie, of door een virus. Tegen meningokokken wordt sinds enige tijd ingeënt. "Maar ook die vaccinatie biedt geen honderd procent garantie dat je het niet krijgt", aldus Luning.

Hoge koorts, suf en hoofdpijn

Tegen een virus is niets te doen. Het is nog onduidelijk of het kind dat nu in het ziekenhuis ligt de bacterie of het virus heeft.

Omdat hersenvliesontsteking een vervelend verloop kan hebben en zelfs tot de dood kan leiden, raadt de arts aan om altijd op te blijven letten. "Als een kind in korte tijd ernstig ziek wordt, hoge koorts heeft (zieker dan anders), suf is en hoofdpijn heeft of braakt of pijn bij het buigen van de nek, moet meteen de huisarts worden gewaarschuwd", zegt ze. In het geval van een bacterie kan dan met antibiotica worden ingegrepen.