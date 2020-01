160.000 mensen op de vlucht voor Filipijnse vulkaan Taal

De Filipijnse autoriteiten houden er rekening mee dat de crisissituatie rond de actieve vulkaan Taal weken of zelfs maanden kan duren. Taal barstte begin deze week uit en spuwt nog steeds lava, as en stoom. Deskundigen houden rekening met een nieuwe, nog grotere eruptie.

Vandaag zijn nog eens 20.000 mensen door de politie gemaand om te vertrekken. Ze wonen binnen een straal van 14 kilometer van de vulkaan, het gebied dat door het vulkanisch instituut als risicozone is aangewezen.

Het aantal mensen dat vanwege Taal huis en haard moet verlaten staat op ruim 160.000. In de gevarenzone wonen ongeveer een half miljoen mensen. Tot nu toe zijn 900 mensen gewond geraakt, de meesten nadat ze in contact waren gekomen met vulkaanas.

Verreweg de meeste geëvacueerden hebben hun toevlucht gezocht in een van de honderden noodopvanglocaties, anderen bivakkeren bij familie of vrienden. Er is behoefte aan eten, water, mobiele toiletten en slaapmatjes, zeggen hulpverleners.

Op het eerste gezicht lijkt de vulkanische activiteit af te nemen, maar onder de oppervlakte is het magma nog in beweging, denken Filipijnse vulkanologen. "We hebben nog geen signalen dat het afzwakt."

Dieren achterlaten

Ook de Nederlander Arjen Loonstra moest vluchten. Hij woonde in de plaats Talisay, naast het meer waar de vulkaan in ligt. Hij en zijn vrouw zitten nu in een appartement in Calamba, een plaats die 22 kilometer verderop ligt.

Donderdag gingen ze terug naar hun huis om spullen op te halen. "Ons huisje was nog oké", zegt Loonstra. "Als het dak het houdt hebben we geluk. We hebben donderdag alles weggehaald, op een airco, ventilator en wat kasten na."

Zijn woonplaats is elke dag tussen 6.00 en 10.00 uur toegankelijk voor inwoners om hun bezittingen veilig te stellen en dieren eten te geven. "Mensen moesten hun dieren achterlaten als ze met de evacuatie mee wilden", vertelt Loonstra, "ze mochten alleen een rugzakje meenemen."