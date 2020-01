Midden in de winter, maar toch... ooievaars tellen

Vanochtend is de jaarlijkse tweedaagse ooievaars-wintertelling begonnen. De ooievaar is een trekvogel, maar mogelijk als gevolg van de klimaatverandering blijven steeds meer ooievaars tegenwoordig in Nederland. De Stichting Ooievaars Research en Knowhow (STORK) wil met de tellingen precies bijhouden hoeveel ooievaars er "thuis" blijven.

Vrijwilligers Arda van der Lee en Dick Jonkers speurden gisteren in de weilanden bij Eemnes al naar ooievaars. "In mijn jeugd waren er nog maar een paar", zegt Van der Lee bij RTV Utrecht. "Gelukkig gaat het nu goed met de vogels. Er overwinteren wel vijf- tot zeshonderd in Nederland", vult Jonkers aan.

Mogelijk blijven nog veel meer van de circa 5000 ooievaars in Nederland tijdens de wintermaanden. Dat moet de telling van dit weekeinde uitwijzen. Het zou Piet van Andel van de Ooievaarsopvang in Herwijnen in ieder geval niet verbazen. Hij wijst erop dat er veel muizen zijn, dus daarvoor hoeft de ooievaar niet naar het zuiden. "Boeren hebben nu zelfs last van een muizenplaag. Voor ooievaars zijn muizen het belangrijkste voedsel. Als je het hier kan vinden, waarom zou het dan verderop gaan zoeken?," aldus Van Andel vanochtend in het NPO Radio 1 Journaal.

Geen pak sneeuw

Ook zijn de muizen gemakkelijk te vangen omdat er geen pak sneeuw ligt. Toch wil Van Andel geen verband leggen met de klimaatverandering. "Ik ben geen bioloog", zegt hij. Ook de stichting STORK aarzelt om de overwintering van de ooievaars direct te koppelen aan de relatief warme winters. "De natuur is in beweging en er treden veranderingen op in trekgedrag", zegt de stichting, voorzichtig op de eigen website. Hoe groot die veranderingen zijn, wil STORK met de tellingen van dit weekeinde vaststellen.